Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман прокомментировал лучший результат на тестах WEC в Бахрейне.

Во время полуденной сессии Шварцману удалось установить время 1.48,559, что стало лучшим результатом в зачёте гиперкаров. Всего Шварцман проехал 30 кругов по ходу сессии.

«Я наконец-то смог сесть за руль гиперкара «Феррари», это был очень интересный день, и я очень доволен и характеристиками, и скоростью, с которой мне удалось адаптироваться к этому автомобилю. То, что в конце дня я показал лучшее время, делает меня счастливым.

Этот тест был скорее для того, чтобы посмотреть, как я справляюсь с машиной, и я думаю, что был быстр, выясняя, как она ведёт себя в различных ситуациях. С моей точки зрения всё прошло хорошо, учитывая, что у меня было всего полдня на симуляторе, чтобы понять, как это работает», — приводит слова Шварцмана Motorsport Italia.