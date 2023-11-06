«Придётся поговорить с «Феррари». Роберт Шварцман высказался о планах на 2024 год

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман высказался о своих устремлениях на следующий год. Ранее Шварцман принял участие в тестах WEC в Бахрейне, показав лучшее время в зачёте гиперкаров.

«Я открыт всему и не хочу ориентироваться исключительно на такую категорию, как Формула-1. После этих тестов [тестов WEC в Бахрейне] я искренне надеюсь, что появится возможность ещё раз опробовать гиперкары. На данный момент у меня на повестке свободная практика Формулы-1 в Абу-Даби и межсезонные тесты. А потом посмотрим, что будет. В целом я заметил, что очень быстро адаптируюсь к чему-то новому. Я быстро учусь и горжусь этим. Думаю, после года GT3 я понимаю, как гоняться в гонках на выносливость. Цель — сделать шаг вперёд к 2024 году.

Конечно, в будущем я планирую участвовать в гонках за «Феррари» на гиперкарах. Надеюсь, они примут меня во внимание. Думаю, после этих тестов я показал, на каком уровне нахожусь. Чувствую, что готов. Нам придётся поговорить. GT3 мне очень подходит, и выступать в WEC было бы здорово», — приводит слова Шварцмана Motorsport Italia.

Шварцман принял участие в презентации униформы «Феррари»: