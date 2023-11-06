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В США заметили Tesla Cybertruck в необычном цвете

В США заметили Tesla Cybertruck в необычном цвете
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На улицах Санта-Моники, штат Калифорния, замечен электропикап Tesla Cybertruck в матовой чёрной раскраске. Сообщается, что за рулём автомобиля находился Франц фон Хольцхаузен — шеф-дизайнер Tesla Cybetruck. Отмечается, что это может свидетельствовать о том, что электромобиль от Tesla, который прежде всегда производился в серебристом цвете, будет доступен и в альтернативной ливрее.

Чёрная Tesla Cybertruck на улицах Санта-Моники

Чёрная Tesla Cybertruck на улицах Санта-Моники

Фото: twitter.com/AtomAntEater

Пикап Cybertruck был представлен в 2019 году, а его серийное производство должно стартовать в конце ноября 2023-го. Заявляется, что на одном заряде батареи автомобиль сможет проезжать свыше 800 километров, а до 100 км/ч будет способен разгоняться за 2,9 секунды. При этом максимальная скорость Tesla Cybetruck составит 209 км/ч.

Отметим, что несколько дней назад Илон Маск заявил, что у машины будет «режим зверя», а чуть ранее в Сеть попали кадры внедорожных испытаний Cybertruck.

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