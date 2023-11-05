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Илон Маск: у Tesla Cybertruck будет «режим зверя»

Илон Маск: у Tesla Cybertruck будет «режим зверя»
Tesla Cybertruck
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Глава компании Tesla Илон Маск побывал на подкасте Джо Рогана и рассказал новые подробностии об электрическом пикапе Cybertruck, поставки которого начнутся 30 ноября.

По словам Маска, автомобиль в зависимости от комплектации будет весить от 2,7 до 3,2 тонны — меньше, чем, например, пикап Rivian R1T массой свыше трёх с половиной тонн, отмечает издание Autoblog.

Глава Tesla также рассказал, что у Cybertruck будет «режим зверя», однако не уточнил, что под этим подразумевается и какие именно опции будет активировать эта настройка.

Вместе с тем Маск подтвердил, что у Tesla Cybertruck пуленепробиваемые стальные панели, а кроме того, машина будет доступна в комплектации с бронированными стёклами. Правда, в случае с пуленепробиваемыми стёклами их не получится опустить.

Напомним, Tesla Cybertruck был представлен в 2019 году и с тех пор его производство несколько раз откладывалось, однако должно стартовать уже в этом месяце.

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