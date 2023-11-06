Вольф — о Гран-при Бразилии: для меня это был худший уикенд за последние 13 лет

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу Гран-при Бразилии.

«В большинстве уикендов мы решаем свои проблемы. Здесь мы не меняли ничего от почти самого быстрого места до восьмого, где мы в итоге и оказались. Но лично для меня это был худший уикенд за последние 13 лет.

По крайней мере, мы знаем, что это подтверждает правильность выбранной траектории фундаментальных изменений. В прошлом году, когда ты выходишь из уикенда в Интерлагосе, ты абсолютно на вершине, ты уничтожаешь своих соперников в субботу и воскресенье, и возникал вопрос: «Правильно ли мы поступаем, продолжая использовать шасси, которое у нас есть?», и теперь это совершенно ясно. Это ужасно для всей команды, и я хотел бы, чтобы мы могли начать новый сезон и сосредоточиться на новой машине», — приводит слова Вольфа RaceFans.