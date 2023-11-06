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Оруджев указал на приём Алонсо, позволивший ему долго сдерживать Переса

Оруджев указал на приём Алонсо, позволивший ему долго сдерживать Переса
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал борьбу испанца Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» и мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл» на последних круга минувшего Гран-при Бразилии.

«Потрясающая борьба, мне очень понравилось! На мой взгляд, Чеко недостаточно хорошо проехал круг, когда смог опередить Фернандо. И странно, что за предыдущие 10 кругов он не обратил внимание, как Фернандо проезжает 12-й поворот (выход к стартовой прямой): стабильно мимо апекса, но всегда сильно уезжал на выходе.

То ли кочки внутри, то ли просто там хуже держит, но Фернандо так ехал из круга в круг, и за счёт одного этого выхода Чеко ничего не мог сделать. Сам Чеко не сильно воспользовался этим приёмом, когда оказался спереди, и Алонсо смог подобраться поближе. Я не симпатизирую Алонсо и считаю, что в 42 года надо дать дорогу молодым. Но это было круто, очень круто. Браво!» — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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