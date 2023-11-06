«Никто не виноват, а две машины вдребезги». Оруджев — о столкновении Албона с «Хаасами»

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался об инциденте во время гонки Гран-при Бразилии, участниками которого стали пилоты «Хааса» Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг, а также гонщик «Уильямса» Александер Албон.

«Это гоночный инцидент. Магнуссен не мог знать, что правее Хюлькенберга есть ещё Албон. В зеркалах Алекс был в слепой зоне. Так что это просто гоночный инцидент, где никто не виноват, а две машины вдребезги», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

В результате столкновения Магнуссен и Албон сошли, Хюлькенберг смог продолжить гонку и финишировал на 12-м месте.

Напомним, победителем гонки Гран-при Бразилии стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».