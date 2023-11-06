«Идиотов нет». Разбор скандальной аварии на Гран-при Бразилии и других моментов этапа

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Бразилии Формулы-1, который вновь выиграл Макс Ферстаппен.

Кто виноват в стартовой аварии Албона и двух «Хаасов»?

Это гоночный инцидент. Магнуссен не мог знать, что правее Хюлькенберга есть ещё Албон. В зеркалах Алекс был в слепой зоне. Так что это просто гоночный инцидент, где никто не виноват, а две машины вдребезги.

Аналогичный вопрос по аварии Окона и Алонсо в спринт-квалификации. Кто всё-таки «идиот», выражаясь языком Окона?

Идиотов там, конечно, нет. Один потерял зад на выходе. Другой действительно мог быть правее. Хотя оставлять полтрассы внутри поворота кажется, что нормально. Уверен, что Фернандо не хотел бы брать правее, так как там много «червячков» и они довольно долго чистятся с резины. Вот и получили, что получили.

«Мерседес» и «Феррари» никак не могут понять работу собственных машин. У них вообще есть шанс догнать «Ред Булл» в 2024-м?

В данный момент это гадание, никто не знает. Ни Тото, ни Фредерик, ни Хельмут. Но все подозревают, что «Ред Булл» снова окажется в своей лиге.

Расселл не атаковал Хэмилтона на старте гонки. Не стоило ли ему действовать менее обходительно? Или это грамотный подход с прицелом на будущее?

В прошлые разы в прессе на Джорджа накидывались, что он слишком жёстко борется с Льюисом и совсем некомандный игрок. Теперь наоборот. Может, и стоило атаковать. Но какая разница, если он до финиша не добрался.

«Астон Мартин» неожиданно пришёл в себя. В нынешней Формуле-1 вообще реально что-то предсказать, кроме побед Ферстаппена?

Получается, что со стопроцентной уверенностью ничего предсказать нельзя. Уверен, что и в «Мерседесе» очень удивились, что машина не едет. А год назад это была единственная трасса, где болид ехал очень быстро. Очень вероятно, что «закрытый парк» после единственной практики повлиял на расклад сил. Возможно, одни ткнули пальцем в небо и попали, а другие — нет. Конечно, это не так, и все использовали симуляции, симуляторы и так далее. Но в «Мерседесе» явно где-то ошиблись.

Как вам борьба Алонсо и Переса? Что позволило Фернандо сдержать Чеко и мог ли мексиканец что-то сделать по-другому?

Потрясающая борьба, мне очень понравилось! На мой взгляд, Чеко недостаточно хорошо проехал круг, когда смог опередить Фернандо. И странно, что за предыдущие 10 кругов он не обратил внимание, как Фернандо проезжает 12-й поворот (выход к стартовой прямой): стабильно мимо апекса, но всегда сильно уезжал на выходе. То ли кочки внутри, то ли просто там хуже держит, но Фернандо так ехал из круга в круг, и за счёт одного этого выхода Чеко ничего не мог сделать. Сам Чеко не сильно воспользовался этим приёмом, когда оказался спереди, и Алонсо смог подобраться поближе. Я не симпатизирую Алонсо и считаю, что в 42 года надо дать дорогу молодым. Но это было круто, очень круто. Браво!

Огромный прогресс «Альфа Таури» — это в первую очередь влияние новинок или помощь Риккардо с настройками?

Конечно, новинок. Я не очень понимаю всё восхищение Дэном. Юки опять был не хуже. А в спринте лучше. Пара неосторожных движений стоила Дэну очков в спринте.

Ф-1 ввела новые правила, запрещающие блокировать соперников на пит-лейне. Пилоты всё равно недовольны. Что вообще нужно сделать?

Ничего. Всегда все будут недовольны. Но, по-моему, в этот раз с трафиком и на короткой трассе не возникало больших проблем. Если все будут уважать друг друга, смотреть в зеркала и слушать инженера, то не должно быть проблем.

В Ф-1 опять обсуждают регламент спринтерских гонок. Стоит ли ввести в них реверсивную решётку?

Да почему нет? Если уж решили делать шоу, то делайте до конца. Попробуйте такой формат один раз — вдруг понравится.

В эти выходные прошла последняя гонка на длинной версии «Сочи Автодрома». Какие эмоции, каким будете помнить большой сочинский круг?

Эмоций у меня сокращение трассы особо не вызывает. Больших гонок в ближайшее десятилетие не видать. Так что вопрос — зачем такое большое кольцо? Но как гонщику всегда обидно, когда хорошая трасса исчезает.