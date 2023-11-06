Фернандо Алонсо назвал ключевой момент гонки Гран-при Бразилии

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо назвал обгон гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона ключевым событием, позволившим ему занять третье место в гонке Гран-при Бразилии.

«Борьба с Пересом? Очевидно, что обгон на последнем круге потребовал больших усилий. В нескольких поворотах мы оба действовали по принципу «всё или ничего».

Но в целом, если честно, самым важным в гонке был обгон Льюиса Хэмилтона в четвёртом повороте на первом круге. Именно это изменило всю мою гонку.

Если бы, стартуя четвёртым, я был вынужден весь первый отрезок бороться с Хэмилтоном, то даже если бы в итоге я вышел вперёд хотя бы к десятому кругу или вроде того, износ шин никогда не позволил бы мне так продержаться на первом отрезке и потом получить преимущество над Пересом на втором и третьем секторах. Так что для меня ключевым моментом в гонке стал обгон Хэмилтона в четвёртом повороте», – приводит слова Алонсо RaceFans.