Масса: я верю в то, что смогу получить свой титул, и дело не в моей дружбе с Доменикали

Экс-пилот Формулы-1 бразилец Фелипе Масса заявил, что, несмотря на судебный процесс с целью пересмотра результатов Гран-при Сингапура 2008 года, руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали остаётся его другом, а также вновь выразил надежду на получение титула чемпиона мира.

«Стефано – мой большой друг. Мы много общаемся независимо от того, что произошло, поэтому мне особо нечего об этом сказать. Он никогда не менял своего отношения ко мне или поведения и, думаю, никогда не изменит. В конце концов, это одна и та же компания с разными людьми, включая ФИА. Но в любом случае я очень надеюсь, что люди, которые сейчас руководят всем, поступают правильно, ради справедливости спорта, чтобы то, что произошло в прошлом, никогда не повторилось.

Я не юрист, но я почти уверен, что над этим вопросом с нашей стороны работает хорошая команда. Я верю в справедливость и в то, что смогу получить свой титул. И дело не в моих хороших отношениях с Доменикали. Я всегда очень негативно относился к тому, что произошло в той гонке, которая не является спортом. Особенно когда спустя 15 лет мы слышим, что люди знали всё в 2008 году и ничего не сделали. Именно это заставило меня бороться за справедливость.

Какой следующий шаг? Следующий шаг за ними, они ответят на моё письмо, а там посмотрим», — приводит слова Массы hu.motorsport.com.