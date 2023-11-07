Хорнер рассказал, как соревновался в картинге против мамы Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о первом знакомстве с семейством Ферстаппенов, поделившись историей о том, как соревновался в картинге с Софи Кумпен, мамой действующего пилота «Ред Булл», трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. Помимо неё, в соперниках Хорнера были и другие будущие участники Формулы-1.

«В 1989 году я участвовал в чемпионате мира Junior Karting и гонялся против мамы Ферстаппена. Она была чемпионом, была в топ-10 мира. Он была фантастической. Там были такие пилоты, как Ян Магнуссен, отец Кевина Магнуссена, [Джанкарло] Физикелла и Ярно Трулли, там были очень достойные ребята. Например, Дарио Франкитти.

Да, мама Макса обогнала меня. Мы встретились, когда нам было 13. Я не думал, что кто-то из нас сможет предсказать такое», — рассказал Хорнер в подкасте eff won with DRS.