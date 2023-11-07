Сайнс рассказал, как сход Леклера повлиял на положение «Феррари» в чемпионате

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс оценил выступление «Феррари» на Гран-при Бразилии, на котором он занял шестое место. Испанец признал, что сход его напарника Шарля Леклера стал для команды упущенной возможностью навязать борьбу «Мерседесу».

«Обидно, потому что думаю, если бы Шарль был в гонке, то у нас была бы прекрасная возможность отобрать очки у «Мерседеса» в эти выходные.

Да, темп тоже был не очень хорошим. «Астон Мартин», «Макларен» и «Ред Булл» были немного впереди, и мы не могли бороться с ними. Поэтому, да, считаю, что это потерянная возможность», — приводит слова Сайнса после гонки F1i.

Отметим, что, несмотря на сход Шарля Леклера, «Феррари» удалось отыграть у «Мерседеса» два очка за уикенд в Бразилии и за два этапа до конца сезона-2023 их разделяет 20 очков.