Цунода: не знаю, обогнал ли бы Гасли, но были шансы обогнать Хэмилтона

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода оценил выступление команды на Гран-при Бразилии и заявил, что вполне мог бы навязать борьбу Льюису Хэмилтону и Пьеру Гасли в конце гонки.

«Было бы хорошо обогнать Хэмилтона. Жаль за Даниэля [Риккардо], его темп был действительно хорош. Думаю, что на его болиде немного изменили настройки, и мы собрали хорошие данные. Он был довольно быстр. Это действительно была хорошая гонка для команды.

В конце у меня были небольшие проблемы с надёжностью, но, к счастью, мы доехали до конца. Не знаю, мог ли я обогнать Пьера, но были довольно высокие шансы обогнать Льюиса», — приводит слова Цуноды Crash.net.

Цуноде удалось набрать пять очков за уикенд в Бразилии, что помогло «Альфа Таури» приблизиться к «Уильямсу» в Кубке конструкторов.