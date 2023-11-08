Абитебуль рассказал, чем доминирование «Ред Булл» отличается от доминирования «Мерседеса»

Бывший руководитель команды «Рено» Сириль Абитебуль поделился мнением о доминировании австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» над соперниками.

«Я не сравниваю эти два доминирования, потому что доминирование «Мерседеса» было результатом одного элемента: исключительного двигателя. Сила «Ред Булл» в том, что они сильны везде. Это удивительно, потому что «Ред Булл» кажется невосприимчивым к любым изменениям, будь то ветер, температура или граунд-эффект. Это делает их доминирование ещё более впечатляющим», — приводит слова Абитебуля France Info.

Напомним, «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам нынешнего сезона Формулы-1. Это случилось на Гран-при Японии, победу на котором одержал пилот команды Макс Ферстаппен.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»: