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Ферстаппен — о дочери Пике и Квята: важно, чтобы у неё были хорошие отношения с отцом

Ферстаппен — о дочери Пике и Квята: важно, чтобы у неё были хорошие отношения с отцом
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Трёхкратный чемпион мира и гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал об отношениях с дочерью своей девушки Келли Пике Пенелопой, отцом которой является экс-пилот Формулы-1, россиянин Даниил Квят.

«Я не отец, и стать им — не моя цель. Всегда очень важно, чтобы у неё были хорошие отношения с собственным отцом, который у неё есть. Но я вижу её каждый день, когда я дома. Мы очень хорошо ладим. Она очень милая», — приводит слова Ферстаппена Time.

Напомним, в нынешнем сезоне Ферстаппен повторил достижение годичной давности, досрочно выиграв чемпионат. 26-летний голландец также установил несколько рекордов, став первым гонщиком в истории «Королевских гонок», выигравшим 17 этапов за сезон, а также выигравшим десять Гран-при подряд.

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