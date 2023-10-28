Даниил Квят покатался с дочерью Пенелопой на бамперных машинках

Экс-пилот Формулы-1, россиянин Даниил Квят, выступавший за «Ред Булл» и «Торо Россо», поделился в своих социальных сетях фотографиями с дочерью Пенелопой. Вместе с четырёхлетней дочкой Квят посетил парк развлечений и прокатился на аттракционе с Bumber cars, на котором посетители управляют электрическими автомобилями.

Фото: Социальные сети Даниила Квята

«Обучение вождению», — написал Квят в подписи к фотографии в своих социальных сетях.

Фото: Социальные сети Даниила Квята

Напомним, Пенелопа — общая дочка российского пилота и Келли Пике, бразильской модели и дочери легендарного гонщика Формулы-1 Нельсона Пике, расцвет карьеры которого пришёлся на 80-е годы прошлого века.

Отметим, что пара рассталась в начале 2020 года. В том же году Келли начала встречаться с будущим трёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном, разница в возрасте с которым составляет девять лет.