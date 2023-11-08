Доменикали заявил, что Формула-1 не будет принимать меры против доминирования Ферстаппена

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что руководство серии не рассматривает введение новых правил, ограничивающих доминирование отдельных команд.

«Я думаю, если вы оглянетесь назад, то увидите, что доминирование гонщика или команды всегда было частью Формулы-1. Нам нужно учитывать одну вещь: Макс Ферстаппен, несомненно, проделал и проделывает невероятную работу. Мы должны это признать.

Но если вы посмотрите на сегодняшние отставания в квалификации, это просто невероятно. По количеству обгонов последние два сезона находятся на пике. Мы не должны быть спортом, который пытается предпринимать против кого-то меры. Это было бы неправильно», — приводит слова Доменикали GPFans со ссылкой на Channel 4.