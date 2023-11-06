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Экклстоун: Ферстаппен — лучший гонщик с момента основания Формулы-1

Экклстоун: Ферстаппен — лучший гонщик с момента основания Формулы-1
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун назвал пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена лучшим гонщиком в истории серии, а также заявил, что Гран-при Нидерландов не исчезнет из календаря соревнований до тех пор, пока Макс будет продолжать свою карьеру.

«Макс — лучший гонщик, выступавший в Формуле 1 с момента основания этого вида спорта.

Возвращение в календарь гонки в Зандворте? Всё выглядит намного лучше, организация достаточно хорошая. В основном это, конечно, благодаря Ферстаппену, но, кроме того, есть много людей, которые вложили в это свои усилия. Посещал ли я Гран-при Нидерландов? Нет, в следующем году я приеду. Пока Макс выступает в Формуле-1, Зандворт останется в календаре», — приводит слова Экклстоуна NOS.nl.

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