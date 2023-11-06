Норрис объяснил, почему не предпринял вторую попытку атаковать Ферстаппена в Бразилии

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис, комментируя выступление в гонке Гран-при Бразилии, где он финишировал вторым, объяснил, почему не предпринял вторую попытку атаковать лидера заезда голландца Макса Ферстаппена.

«Возможность погоняться с Максом существует лишь в пределах нескольких кругов. У нас не появился бы темп, необходимый для того, чтобы соревноваться с ним всю гонку. И позади меня был Фернандо. Мы знали, что, когда средний темп [на трассе] высок, «Астон Мартин» бывает очень хорош.

Я не хотел рисковать гонкой из-за ещё одной попытки. Если вы перегреете шины, вы можете заплатить большую цену. Я пытался. Вторая попытка не стоила того. Не хотелось, чтобы ситуация оказалась в руках Фернандо», — приводит слова Норриса пресс-служба ФИА.