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Карун Чандхок назвал причину нестабильных выступлений «Мерседеса» по ходу сезона Ф-1

Карун Чандхок назвал причину нестабильных выступлений «Мерседеса» по ходу сезона Ф-1
«Мерседес»
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Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок поделился мнением о нестабильных выступлениях «Мерседеса» по ходу сезона-2023.

«Ты не можешь бороться за чемпионство, если у тебя бывают такие взлёты и падения, без чёткого понимания причин. Вот если бы они сказали: «Мы знаем, что нам здесь будет трудно», – всё было бы в порядке. Но, похоже, это не так. Похоже, они не до конца понимают, почему взлёты – это взлёты, а падения – это падения. Это проблема, которая всё ещё будет присутствовать у команды в следующем году.

И это в отличие от «Макларена», который в начале этого года чётко дал понять, что «Мерседесу» придётся нелегко в следующем году. После обновления в Австрии они были впереди на всех типах трасс, в каждом повороте и каждый уикенд. В Бразилии «Мерседес» был медленнее «Альфа Таури» и «Альпин», намного медленнее «Макларена», «Астон Мартин» и «Ред Булл», – приводит слова Чандхока Racingnews365.

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