42-летний Фернандо Алонсо высказался на тему возможного завершения карьеры

Двукратный испанский чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о возможном завершении карьеры и о шансах одержать 33-ю победу в «Королевских гонках». Сейчас Алонсо 42 года.

«Я бы с удовольствием сделал что-то, чтобы наконец одержать 33-ю победу. В социальных сетях было много разговоров об этом. 33 — это число, которое я вижу повсюду, и я бы хотел, чтобы цифры материализовались. Я чувствую себя свежим. Чувствую себя быстрым и наслаждаюсь пребыванием в «Астон Мартин». Ещё не время завершать карьеру», — приводит слова Алонсо GQ.

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»:

Ранее Алонсо поделился мнением о семикратном чемпионе Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне из «Мерседеса».