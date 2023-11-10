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Нифонтова — об аварии с «КАМАЗом»: никто не в обиде, всё обсудили и обнялись

Нифонтова — об аварии с «КАМАЗом»: никто не в обиде, всё обсудили и обнялись
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Российская гонщица Анастасия Нифонтова поделилась информацией о заключительном этапе чемпионата России по ралли-рейдам, на котором с ней произошёл инцидент, когда её багги врезался в грузовик «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова.

«В день тестов вместе с плохой погодой на нас свалился «КАМАЗ» Андрея Каргинова. На скользкой трассе я шла на обгон, а грузовик по скользкой глине стащило в нашу сторону. Удар был вскользь и парни нас даже не заметили, но потом с Андреем всё обсудили и обнялись в знак того, что никто ни на кого не в обиде. Крош не сильно пострадал, но была попорчена боевая подвеска которую так тщательно настраивали. Пришлось на старт ставить другой комплект, к которому я была плохо прикатана», — сообщила Нифонтова в своём телеграм-канале.

По итогам чемпионата Нифонтова заняла третье место в общем зачёте. Чемпионом стал Дмитрий Мордкович.

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