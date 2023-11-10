В «Пирелли» подробно рассказали о подготовке к Гран-при Лас-Вегаса

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола рассказал, как компания-поставщик шин готовится к Гран-при Лас-Вегаса, на котором могут возникнуть проблемы из-за свежего асфальта и экстремально низких температур.

«Считаю, что это шаг в неизведанное для всех. В Лас-Вегасе будет холодно, и это уличная трасса. Мы работали с командами и заранее попросили их провести моделирование. У нас была информация от компании, производящей асфальт, чтобы понять, насколько абразивным он является и какого уровня скольжения нам ожидать.

Тем не менее по поводу Лас-Вегаса остаётся много вопросительных знаков. Мы решили использовать три самых мягких состава, чтобы попытаться улучшить сцепление. Я могу представить себе значительную эволюцию трассы и очень слабое сцепление с асфальтом. Поэтому все будут жаловаться!

Но всё в порядке, мы справимся с этой ситуацией. Однако это большая неизвестность: быстрая трасса, длинные прямые, высокая скорость и условия, с которыми довольно сложно справиться», — приводит слова Изолы официальный сайт ФИА.