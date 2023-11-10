«Хонда» нашла ещё одного кандидата на замену Марку Маркесу

Руководитель «Хонды» в MotoGP Альберто Пуч сообщил, что команда заинтересована в подписании контракта с испанским пилотом Полем Эспаргаро. Напомним, ранее стало известно, что, несмотря на действующий контракт на 2024 год, Эспаргаро переведён на роль резервного пилота в GASGAS Factory Racing Tech3.

«Ситуация слишком серьёзная, скорее даже экстремальная, потому что нам нужен пилот уже на тестах в Валенсии. Поль является реальной возможностью для нас», — сказал Пуч в эфире канала DAZN.

Руководитель GASGAS Factory Racing Tech3 Эрве Поншараль заявил, что не удивится, если Эспаргаро решит принять предложение «Хонды».

«Поль в целом был удовлетворён нашим предложением на 2024 год, но хочу сказать, что сегодня нет ничего невозможного. Мы уже видели, как пилоты нарушали условия действующих контрактов и какие меры принимали команды. Всё это уже было», — сообщил Поншараль.