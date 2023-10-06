Аугусто Фернандес и лидер зачёта Moto2 Акоста будут выступать за Tech3 в сезоне-2024

Команда GASGAS Factory Racing Tech3 объявила о продлении контракта с действующим чемпионом Moto2, дебютантом MotoGP сезона-2023 Аугусто Фернандесом и лидером личного зачёта Moto2 текущего сезона, испанцем Педро Акостой.

«Нам пришлось принять важное и трудное решение для нашей команды GASGAS на 2024 год. Аугусто сделал впечатляющие первые шаги в MotoGP, и мы полностью убеждены, что у него есть скорость и интеллект, чтобы продолжать прогрессировать. Педро — особенный талант, который уже выиграл многое, несмотря на возраст, и в 2024 году он сделает следующий большой шаг в MotoGP», — приводит слова директора GASGAS Motorsports Пита Бейрера сайт MotoGP.

19-летний Педро Акоста займёт место Поля Эспаргаро, который вместо этого будет работать с молодыми пилотами.