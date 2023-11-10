Дамиани: у нас уже есть соглашение о продлении обоих Гран-при в Италии до 2030 года

Президент автомобильного клуба Италии Анджело Стикки Дамиани сообщил, что достигнута договорённость о продлении контрактов на проведение Гран-при Эмилии-Романьи и Гран-при Италии до 2030 года.

«У нас уже есть соглашение, за исключением деталей, о подписании нового контракта, который предусматривает подтверждение проведения обоих Гран-при, в Монце и Имоле, ещё на пять лет.

Наличие двух гонок в календаре до 2030 года было бы выдающимся достижением для нашей страны. Мы хотели бы подписать предварительный контракт к концу 2024 года.

Контракт на проведение Гран-при Монцы истекает в 2025 году? Важно перенести сроки с учётом крайнего срока в 2025 году, который совпадёт с выборами президента ФИА и разработкой нового Соглашения о согласии между командами и Формулой-1.

На международном уровне существует очередь заявок на проведение Гран-при. Помните, что во Франции и Германии вообще нет гонок, поэтому лучше как можно скорее обеспечить проведение наших гонок до 2030 года. Увеличение затрат с 2026 года неизбежно, в том числе потому, что в Монце сегодня платят меньше всего в Европе», — приводит слова Дамиани motorsport.nextgen-auto.com.