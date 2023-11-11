Оскар Пиастри: мы постепенно чувствуем себя всё более и более комфортно среди лидеров

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что их болид становится всё более конкурентоспособным по сравнению с соперниками и теперь всем в команде необходимо привыкнуть к статусу одного из лидеров Формулы-1.

«Я всегда верил в команду и в то, что, если бы у нас была машина, способная сражаться впереди, мы были бы готовы к этому.

Я думаю, что мы смогли показать хороший прогресс во второй половине года. Наше развитие, особенно по части болида, было невероятным. Теперь мы постепенно чувствуем себя всё более и более комфортно среди лидеров. Те команды, которые мы раньше считали превосходящими нас, теперь являются нашими конкурентами.

Первое обновление, которое мы провели, действительно дало нам дополнительный шаг в повышении производительности, и всё остальное с тех пор продолжало развивать это. Самым обнадёживающим было то, что всё, что мы хотели установить на машину, и всё, что мы собирались изменить в ней, сработало так, как должно было», — приводит слова Пиастри Racingnews365.