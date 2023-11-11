Цунода: прямо сейчас мы тёмная лошадка, мы можем занять 7-е место в Кубке конструкторов

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода заявил, что его команде по силам завершить текущий сезон на седьмом месте в Кубке конструкторов. Сейчас «Альфа Таури» располагается на восьмой строчке, заработав 21 очко и отставая от занимающего седьмое место «Уильямса» на семь очков.

«Наш прорыв — это большой сюрприз. Думаю, прямо сейчас мы являемся тёмной лошадкой, особенно в сравнении с нашими соперниками. Я думаю, что это здорово. Мы смогли набрать очки в трёх гонках подряд – это очень хороший ритм.

Надо продолжать в том же духе в оставшихся гонках. Мы стали ближе к седьмому месту в чемпионате. Считаю, что мы можем занять его, и мы приложим все усилия», – приводит слова Цуноды Autosport.

Отметим, что «Альфа Таури» занимала последнее место в Кубке конструкторов ещё несколько этапов назад, но после масштабных обновлений, которые команда привезла на Гран-при США, результаты коллектива значительно улучшились.