Алонсо: после завершения карьеры я думал, что на этом всё. Я не хотел возвращаться в Ф-1

Двукратный чемпион Формулы-1 испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о своём решении возобновить карьеру в «Королевских гонках». Напомним, Алонсо покинул Формулу-1 по итогам сезона-2018 и вернулся в сезоне-2021.

«После завершения карьеры я думал, что на этом всё. Я не планировал возвращаться в Формулу-1. Я оставил небольшую дверь приоткрытой из-за новых правил. Возможно, когда-нибудь в будущем это могло бы стать привлекательным, но тогда я работал над разными сериалами и проектами. Тем не менее я всегда следил за тем, что происходит в Формуле-1.

Я помню, как сидел дома во время пандемии и перебирал все свои возможности на следующий год после завершения чемпионата мира по гонкам на выносливость. Я думал, что только в Формуле-1 всё было в порядке. Во всех остальных категориях был недостаток спонсоров, большинство гонок были отменены, тогда как Формула-1 оставалась очень сильной даже во время пандемии. Поэтому я подумал, что следующая задача может стать самой сложной: вернуться в Формулу-1 и попытаться снова быть конкурентоспособным», — приводит слова Алонсо GQ.