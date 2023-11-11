Баттон признался, что ему отказали в «Ред Булл»

Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон рассказал, что перед чемпионским сезоном в «Брауне» пытался перейти в «Ред Булл», однако их руководитель Кристиан Хорнер ответил отказом.

«Я не ожидал такого успеха от «Брауна». Я пытался сбежать оттуда, потому что не было похоже, что команда продолжит своё существование. Я выяснял информацию, и мой менеджер общался с Кристианом Хорнером на предмет перехода в их юниорскую команду, но тот ответил: «Нет, все контракты подписаны». Поэтому я решил усердно работать и делать, что от меня требуется», — сказал Баттон ITV.com.

Отметим, что сезон-2009 стал единственным для команды «Браун». Её пилотам — Дженсону Баттону и Рубенсу Баррикелло удалось занять первое и третье места в личном зачёте и принести своей команде Кубок конструкторов.