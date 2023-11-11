Экклстоун: Гран-при Лас-Вегаса не имеет ничего общего с Формулой-1

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун критически высказался о предстоящем Гран-при Лас-Вегаса и заявил, что совсем не ожидает его.

«Я рад, что наш спорт продолжает развиваться во всём мире. Я тот, кто вывез Формулу-1 из Европы и распространил её по всему миру. Мы соревнуемся за мировое первенство, а не европейское. Хорошо, что так оно и до сих пор.

На самом деле, я не очень жду Гран-при Лас-Вегаса. Почему нет? Оно не имеет ничего общего с Формулой-1», — сказал Экклстоун в интервью NOS.nl.

Гран-при Лас-Вегаса пройдёт с 17 по 19 ноября и станет третьим американским этапом в сезоне. Ранее в столице штата Невада также проходили этапы «Королевских гонок», в последний раз — в 1982 году в рамках Гран-при Сизар-Пэлас.