Эксперт объяснил, почему «Хаас» неправильно подал жалобу на результаты Гран-при США

Обозреватель и эксперт Формулы-1 Лоуренс Эдмондсон объяснил, почему в команде «Хаас» ошиблись при подаче жалобы с целью пересмотра результатов Гран-при США. Напомним, в американской команде посчитали, что некоторые из пилотов безнаказанно нарушали установленные границы трассы.

«Это то, чего мы ожидали. Интересное поведение со стороны стюардов, потому что они отклонили апелляцию «Хааса», а такое случается часто, и необходимо придумывать что-то новое и актуальное. На самом деле «Хаас» просто предоставил онборд-кадры, которые и ранее были доступны стюардам. Также они воспользовались правом на пересмотр решения.

Количество предполагаемых нарушений ограничено, решения по ним не было принято, потому что их упустили из виду, вот и вся суть. Речь идёт о том, что пилоты срезали внутреннюю часть шестого поворота и таких гонщиков было четверо, по мнению «Хааса». Поэтому они имели право на проверку, когда на самом деле им нужно было подать протест, поэтому складывается впечатление, что «Хаас» изначально ошибся с документами и подал их в ФИА», — сказал Эдмондсон в эфире ESPN US.