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Ральф Шумахер предположил, что Хюлькенберг желает покинуть «Хаас»

Ральф Шумахер предположил, что Хюлькенберг желает покинуть «Хаас»
Nico Hulkenberg
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Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер в очередной раз выступил с критикой в адрес команды «Хаас». Он заявил, что их пилот Нико Хюлькенберг, вероятно, надеется как можно скорее покинуть команду.

«Они дали Хюлькенбергу возможность вернуться в Формулу-1, поэтому считаю, что справедливо и хорошо, что он остался в «Хаасе». Хюлькенберг понимает, что «Хаас» зашёл в тупик со своей концепцией. Что бы они ни делали, «Хаас», вероятно, уже недостаточно хорош, чтобы бороться в середине пелотона. Это прискорбно для Хюлькенберга. Создаётся ощущение, что он справляется с ситуацией открыто и честно, но, возможно, он также надеется, что есть способ выбраться из команды», — сказал Шумахер в интервью Sky Sport Germany.

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