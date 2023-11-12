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Руководитель «Феррари» развеял опасания, что Гран-при Лас-Вегаса будет неудачным

Руководитель «Феррари» развеял опасания, что Гран-при Лас-Вегаса будет неудачным
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Руководитель «Феррари» француз Фредерик Вассёр поделился мнением о Гран-при Лас-Вегаса, в адрес которого появляется много критики, и аргументировал успешность его проведения тем, что Формуле-1 удалось хорошо подготовить трассу в Майами для проведения гонок в сезоне-2022.

«Гран-при Лас-Вегаса будет сложным, но, думаю, все понимают это. Будет ночная гонка, и, кажется, погода будет очень холодной. К тому же это новая трасса с особой конфигурацией.

Если посмотреть на Майами в прошлом году, всё прошло довольно хорошо с гоночной точки зрения. Трасса была хорошо подготовлена, и, надеюсь, то же самое будет и в Вегасе», — приводит слова Вассёра Racingnews365.

Отметим, что этап Формулы-1 в Лас-Вегасе будет проводиться впервые с 1982 года. Ожидается, что температура воздуха во время гонки опустится до 5°C.

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