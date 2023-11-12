Абитебуль: Ферстаппен настолько силён, что способен сломать даже Переса

Бывший руководитель команды «Рено» Сириль Абитебуль высказался о трёхкратном чемпионе мира и пилоте «Ред Булл» голландце Максе Ферстаппене.

«Ферстаппен настолько силён, что способен придавить такого пилота, как Серхио Перес, который через многое прошёл, и сломать его. «Ред Булл» и Макс демонстрируют настоящую зрелость. Меня впечатляет тот факт, что он стал намного спокойнее.

Для людей, которые сосредоточились на том, кто победит, сезон получился скучным, в остальном же он был очень интересным. Мне понравились противостояния», — приводит слова Абитебуля издание France Info.

Напомним, в нынешнем сезоне Макс Ферстаппен обновил рекорды Формулы-1, выиграв 17 гонок* и одержав 10 побед подряд.

* сезон продолжается