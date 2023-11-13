Марио Андретти: не понимаю подход Формулы-1

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти рассказал, что не понимает почему некоторые негативно реагируют на появление нового коллектива в Формуле-1.

«Я не понимаю подобный подход Формулы-1. Руководство гоночной серии всегда должно оценивать глобальную картину в целом.

Все, с кем я разговаривал, считают, что появление «Андретти» пойдёт только на пользу чемпионату. Мы сделали всё возможное, чтобы выполнить условия. Мы не просим об одолжении, мы просто хотим сделать всё, о чём нас просят.

На данный момент план состоит в том, чтобы дебютировать в 2025 году, но время имеет решающее значение. Мы готовы настолько, насколько возможно, и находимся в напряжении», – приводит слова Андретти F1Maximaal.

Напомним, ранее заявка «Андретти» на вступление в Формулу-1 получила одобрение со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА). При этом некоторые команды Формулы-1 высказывались против прихода новой команды в чемпионат.