На Гран-при Лас-Вегаса «Хаас» будет использовать две версии болида

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о том, что на Гран-при Лас-Вегаса американская команда будет использовать две конфигурации собственного болида. Потому что пилоты команды Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен предпочитают разные версии машины.

«Основной движущей силой этого решения было то, что Нико считает, что старая спецификация ему больше подходит, а Кевин – наоборот. Мы решили дать им то, что они хотят: нам предстоит пройти две гонки и терять нечего, поэтому мы постарались сделать все, что в наших силах. Мы могли бы обсудить сбор данных, но данных у нас достаточно, и это решение основано на том, что каждому водителю нравится больше всего на свете. Это ставит их в удобное положение, и они максимально довольны полученной машиной», – приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

Отметим, что Гран-при Лас-Вегаса пройдёт с с 17 по 19 ноября. «Чемпионат» будет освещать все события уикенда.