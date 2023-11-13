Масса считает, что Алонсо и Хэмилтон не одолели бы Ферстаппена за рулём болида «Ред Булл»

Бывший бразильский пилот Формулы-1 Фелипе Масса считает, что действующие пилоты «Астон Мартин» и «Мерседеса» Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон не одолели бы голландца Макса Ферстаппена, если бы были его напарниками по команде «Ред Булл».

«Макс провёл сезон-2023 просто на невероятном уровне. Изменилось бы что-то, будь Алонсо или Хэмилтон за рулём другого болида «Ред Булл»? Честно говоря, сомневаюсь. Может быть, чуть-чуть, но поверьте, ни Фернандо, ни Льюис не одолели бы Ферстаппена», – приводит слова Массы GrandPX.

Напомним, 26-летний Ферстаппен является трёхкратным чемпионом мира после досрочного завоевания титула в сезоне-2023. При этом Алонсо – двукратный чемпион Формулы-1, а Хэмилтон – семикратный.