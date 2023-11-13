Немецкая телекомпания представит документальный сериал о Михаэле Шумахере

Немецкая телекомпания ARD представит документальный сериал о семикратном чемпионе Формулы-1 Михаэле Шумахере, премьера которого состоится 28 декабря 2023 года, сообщает Daily Mail.

Выпуск пятисерийного фильма будет приурочен к десятилетию трагедии, произошедшей с легендарным гонщиком на горнолыжном курорте во французских Альпах.

Михаэлю Шумахеру 54 года. Немец дебютировал в Формуле-1 в 1991 году и уже в августе 1992-го впервые стал победителем Гран-при. В 1994 году в возрасте 25 лет Шумахер впервые стал чемпионом мира. Впоследствии Шумахер стал лучшим по итогам 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годов. Всего же за карьеру он одержал победу в 91 Гран-при и по этому показателю занимает второе место в истории.