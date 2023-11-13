Глава «Либерти Медиа» извинился перед жителями Лас-Вегаса за неудобства

Грег Маффей, руководитель американской компании «Либерти Медиа», владеющей гоночной серией «Формула-1», признал, что проведение Гран-при Лас-Вегаса принесёт неудобства местным жителям и туристам.

«Я хочу извиниться перед всеми жителями Лас-Вегаса. Мы ценим их готовность нас терпеть.

Мы намерены принести региону около $ 1,31 млрд доходов, так что от этого выиграют не только болельщики, которые хотят посмотреть гонку. Мы надеемся, что для Лас-Вегаса Гран-при принесёт хорошую экономическую выгоду. Мы рассчитываем, что этот год будет самым тяжёлым из-за продолжающегося строительства, но в будущем станет легче.

Там будет 105 000 зрителей, это большой масштаб даже для Лас-Вегаса. Это самое большое мероприятие в Лас-Вегасе. Вечеринка со среды по воскресенье, почти неделя музыкальных и иных событий.

Высокие цены на билеты? Это связано с расходами, которые не совсем связаны с нами. Я не завидую нашим партнёрам, но минимум пять ночей в отеле и тому подобное сильно поднимает цены. Дело не только в цене на билеты», — приводит слова Маффея Racingnews365 со ссылкой на Fox5.