Менеджер юниора «Ред Булл», проигнорировавшего чёрный флаг: он не знал, что это такое

Гийом Ле Гофф, менеджер участника юниорской программы «Ред Булл» Энзо Делиньи, прокомментировал скандальное выступление подопечного в гонке испанской Формулы-4.

«Во-первых, радио не работало. У него было новое радио, и оно было исправно во второй гонке, но не в третьей. Он не понимал значения того, что делает. Если бы мы сказали ему по радио остановиться, он бы сразу же это сделал. Он извинился после гонки. Это было в большей степени непонимание. Он никогда не сталкивался с чёрным флагом.

Что же касается штрафа, то он посчитал его несправедливым. Он решил продолжить гонку с намерением поговорить со стюардами после. Так он считал, не понимая, что никаких переговоров быть не может», — приводит слова Ле Гоффа издание Auto Hebdo.