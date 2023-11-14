Хорнер объяснил решение Риккардо покинуть «Ред Булл» ради перехода в «Рено»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер вспомнил об уходе из команды австралийского пилота Даниэля Риккардо: в 2019 году из австрийского гоночного коллектива он перешёл в «Рено». По мнению Хорнера, Риккардо в то время получал плохие советы.

«Даниэль — отличный парень, которому в начале карьеры давали очень плохие советы. Все в какой-то момент могут облажаться, и я думаю, он осознал, что совершил ошибку. В тот момент ему давали плохие советы», — сказал Хорнер в подкасте eff win with DRS.

Напомним, 11 июля стало известно о переходе Риккардо в «Альфа Таури». В гоночный коллектив он пришёл на правах аренды до конца сезона. В конце сентября стало известно, что Даниэль будет выступать за команду в 2024 году.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо: