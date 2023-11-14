Майк Крак рассказал, чему научился у Фернандо Алонсо

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о 42-летнем испанском пилоте команды Фернандо Алонсо.

«Я многому у него научился. Это относится к нескольким моментам: к тому, как он разговаривает с людьми и мотивирует их, к тому, как он ведёт индивидуальные беседы с членами команды, как взаимодействует с начальством и окружающими, а также – со средствами массовой информации. Видно, что он настоящий профессионал», — приводит слова Крака GQ España.

Алонсо является двукратным чемпионом Формулы-1 (оба титула выигрывал с «Рено»). С 2010 по 2014 год, выступая за «Феррари», трижды становился вице-чемпионом Формулы-1.

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»:

Ранее Алонсо высказался на тему завершения карьеры в «Королевских гонках».