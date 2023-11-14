Лука Марини заменит Марка Маркеса в составе «Хонды» на сезон-2024

Итальянский пилот Лука Марини станет пилотом «Хонды» в следующем сезоне MotoGP. Об этой сделке официально объявят до конца сезона, сообщает The Race.

Марини является сводным братом знаменитого гонщика Валентино Росси. На счету Марини три сезона в королевском классе MotoGP, один подиум и один поул. Лука располагается на восьмой позиции в текущем чемпионате.

Напомним, ранее стало известно, что шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес принял решение покинуть команду. Гонщик выступал за «Хонду» с момента дебюта в высшем классе чемпионата мира в 2013 году. Испанец принял решение покинуть команду по соглашению сторон по завершении нынешнего сезона, хотя по действующему соглашению должен был провести в ней ещё и сезон-2024.