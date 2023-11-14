17-летняя дочь Кена Блока присоединилась к академии «Уильямс»

Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила, что Лия Блок, 17-летняя дочь погибшего раллийного гонщика Кена Блока, будет выступать за академию команды. В «Уильямсе» заявили, что она проведёт 2024 год с командой ART Grand Prix.

Лия начала заниматься картингом в 11 лет, однако её дебют в академии станет первым сезоном в «открытых колёсах». Недавно Лия провела тесты в преддверии своего дебюта.

«Я так рада присоединиться к академии пилотов «Уильямсе» в Формуле-1. Это то, о чём я не могла мечать. Не могу дождаться, чтобы получить новый опыт и научиться как можно большему», — приводит слова Блок официальный сайт команды «Уильямс».

Кен Блок погиб в аварии на своём снегоходе в январе 2023 года. Ему было 55 лет.