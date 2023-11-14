Дженсон Баттон и и Маркус Эрикссон примут участие в «24 часах Дайтоны»

Команда Wayne Taylor Racing with Andretti подтвердила участие экс-пилотов Формулы-1 Дженсона Баттона и Маркуса Эрикссона в гонке «24 часа Дайтоны». Отметим, что Баттон является чемпионом Формулы-1 2009 года, тогда как на счету Эриксона пять сезонов в «королевских гонках».

Помимо Баттона и Эриксона за рулём Acura ARX-06 GTP #40 будут Джордан Тейлор, Луи Делетраз и Колин Херта. Руководитель команды Майкл Андретти высказался о заключении соглашения с именитыми пилотами.

«У WTR Andretti богатая история выступлений на высшем уровне, и мы прилагаем все усилия, чтобы собрать всё воедино и одержать победу в домашних гонках. С Маркусом и Дженсоном в списке проверенных пилотов, эиа гонка станет очень захватывающей», — приводит слова Андретти Motorsport.com.