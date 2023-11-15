«Макларен» представил специальную ливрею к Гран-при Лас-Вегаса

Британская команда Формулы-1 «Макларен» представила специальную ливрею к Гран-при Лас-Вегаса.

«Мы все за Гран-при Лас-Вегаса. Но на этот раз то, что происходит в Вегасе, не останется в Вегасе: это будет транслироваться на огромную аудиторию по всему миру. Гонка в этот уикенд — самая горячо ожидаемая за последние несколько лет, и на карту поставлено очень многое.

Гран-при Лас-Вегаса — это и расширенный круг обязанностей и развлечений для СМИ, и обновление ливреи Jack Daniel's, и тонна подготовки к работе на совершенно новой трассе, и это ещё до того, как состоятся сами гонки», — говорится в релизе команды.

Отметим, что Гран-при Лас-Вегаса пройдёт с 17 по 19 ноября. «Чемпионат» будет освещать все события уикенда.