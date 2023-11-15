Преступники, укравшие у Шарля Леклера дорогие часы, получили большие сроки наказания

Стало известно, какое наказание получили преступники, причастные к краже дорогих часов пилота «Феррари» Шарля Леклера.

Двое мужчин получили по 10 лет и 8 месяцев. Женщина, которая первоначально остановила Леклера под предлогом селфи, получила 6 лет и 5 месяцев. Об этом сообщает телеграм-канал F1 Insider.

Напомним, в апреле минувшего года на итальянском курорте Виареджо у Леклера были украдены эксклюзивные часы Richard Mille, стоимость которых оценивается в € 300 тыс. Кража произошла в момент, когда к гонщику подошли два человека в мотоциклетных шлемах и попросили сделать селфи.

Обнаружив пропажу, Леклер попытался догнать злоумышленников на своём автомобиле марки «Феррари», однако преступники скрылись.

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы за € 300 тыс.: