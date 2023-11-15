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В России появится 1225-сильный китайский электрогиперкар

В России появится 1225-сильный китайский электрогиперкар
Aion Hyper SSR
Аудио-версия:
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На сайтах российских дилеров появился электромобиль Aion Hyper SSR от компании GAC, который считается одним из самых быстрых китайских гиперкаров. Приобрести автомобиль можно по цене от 20 до 26 млн рублей в зависимости от версии.

Права на видео принадлежат GAC. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале GAC Design.

Первый прототип Aion Hyper SSR был показан на автосалоне в Пекине в сентябре 2020 года, окончательную версию в GAC представили лишь в прошлом году, а серийное производство автомобиля стартовало в марте 2023-го.

В стандартной комплектации Aion Hyper SSR, силовая установка которого генерирует мощность порядка 1225 лошадиных сил, разгоняется до 100 км/ч за 2,3 секунды. В то же время версия Aion Hyper SSR Ultimate, которая, в отличие от базовой версии, обладает полным приводом, достигает этой отметки за 1,9 секунды. Сообщается, что на одном заряде батареи автомобиль способен преодолеть чуть более 500 километров.

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