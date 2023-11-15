В России появится 1225-сильный китайский электрогиперкар

На сайтах российских дилеров появился электромобиль Aion Hyper SSR от компании GAC, который считается одним из самых быстрых китайских гиперкаров. Приобрести автомобиль можно по цене от 20 до 26 млн рублей в зависимости от версии.

Права на видео принадлежат GAC. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале GAC Design.

Первый прототип Aion Hyper SSR был показан на автосалоне в Пекине в сентябре 2020 года, окончательную версию в GAC представили лишь в прошлом году, а серийное производство автомобиля стартовало в марте 2023-го.

В стандартной комплектации Aion Hyper SSR, силовая установка которого генерирует мощность порядка 1225 лошадиных сил, разгоняется до 100 км/ч за 2,3 секунды. В то же время версия Aion Hyper SSR Ultimate, которая, в отличие от базовой версии, обладает полным приводом, достигает этой отметки за 1,9 секунды. Сообщается, что на одном заряде батареи автомобиль способен преодолеть чуть более 500 километров.