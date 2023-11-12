В Karma Automotive представили новый электросуперкар по цене Aston Martin и McLaren

В Лас-Вегасе не мероприятии Wynn Concours представлен новый проект американо-китайской компании Karma Automotive — электросуперкар Karma Kaveya. Цены на автомобиль остаются неизвестными, однако президент Karma Automotive Маркес МакКэммон заявил, что стоимость Kaveya будет на уровне машин от Aston Martin и McLaren, уточняет Bloomberg.

Karma Kaveya Фото: Karma Automotive

Karma Kaveya обладает силовой установкой мощностью порядка 1180 лошадиных сил и заявленным запасом хода в 400 километров. По словам создателей автомобиля, он способен достигать 100 км/ч менее чем за три секунды, а его максимальная скорость — 290 км/ч.

Karma Kaveya Фото: Karma Automotive

Отметим, что Karma Automotive была создана в 2014 году, когда китайская Wanxiang Group выкупила активы обанкротившейся Fisker Automotive. Первый автомобиль новой марки — Karma Revero — был фактически переработанной версией Fisker Karma, созданной в 2012-м. Позже под брендом Karma появились также спецификации Revero GT, GS-6 и GSe-6. Таким образом, Karma Kaveya — это фактически первый серийный автомобиль, разработанный Karma самостоятельно.