Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Karma Automotive представили новый электросуперкар по цене Aston Martin и McLaren

В Karma Automotive представили новый электросуперкар по цене Aston Martin и McLaren
Karma Kaveya
Аудио-версия:
Комментарии

В Лас-Вегасе не мероприятии Wynn Concours представлен новый проект американо-китайской компании Karma Automotive — электросуперкар Karma Kaveya. Цены на автомобиль остаются неизвестными, однако президент Karma Automotive Маркес МакКэммон заявил, что стоимость Kaveya будет на уровне машин от Aston Martin и McLaren, уточняет Bloomberg.

Karma Kaveya

Karma Kaveya

Фото: Karma Automotive

Karma Kaveya обладает силовой установкой мощностью порядка 1180 лошадиных сил и заявленным запасом хода в 400 километров. По словам создателей автомобиля, он способен достигать 100 км/ч менее чем за три секунды, а его максимальная скорость — 290 км/ч.

Karma Kaveya

Karma Kaveya

Фото: Karma Automotive

Отметим, что Karma Automotive была создана в 2014 году, когда китайская Wanxiang Group выкупила активы обанкротившейся Fisker Automotive. Первый автомобиль новой марки — Karma Revero — был фактически переработанной версией Fisker Karma, созданной в 2012-м. Позже под брендом Karma появились также спецификации Revero GT, GS-6 и GSe-6. Таким образом, Karma Kaveya — это фактически первый серийный автомобиль, разработанный Karma самостоятельно.

Материалы по теме
Видео
Китайская компания, нанявшая Райкконена, представила свой первый седан
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android